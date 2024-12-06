Постоянный недосып может стать причиной серьезных нарушений здоровья, предупреждают врачи. Эндокринолог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале рассказала, как недостаток сна влияет на организм, подчеркивая, что его последствия могут быть не только неприятными, но и опасными для жизни.

По словам специалиста, нарушение сна приводит к уменьшению количества клеток, защищающих слизистые оболочки. Это ослабляет иммунную систему, позволяя патогенной микрофлоре беспрепятственно разрастаться и разрушать клетки эпителия. В результате может развиться синдром «дырявого кишечника» — состояние, при котором стенки кишечника теряют способность полноценно защищать организм от токсинов и бактерий. Такое нарушение может стать причиной гепатита, сахарного диабета первого типа, рака кишечника и миомы.

Недостаток сна сказывается не только на физическом, но и на психическом здоровье. Лебедева подчеркнула, что хроническая бессонница увеличивает риск развития депрессии и других психоэмоциональных расстройств.

В свою очередь, врач-невролог Владимир Мартынов дал советы о том, как быстрее засыпать, если проблемы со сном уже появились. Специалист напомнил, что недостаток сна нарушает обмен веществ и работу эндокринной системы, усугубляя общее состояние человека. Поэтому важно следовать здоровым привычкам и искать способы наладить ночной отдых.

Чтобы улучшить качество сна, врачи рекомендуют отказаться от употребления кофеина и алкоголя во второй половине дня, избегать использования гаджетов перед сном и создавать комфортные условия в спальне — темноту, тишину и прохладную температуру. Регулярная физическая активность и сбалансированный рацион также помогают нормализовать биологические ритмы.

Медики напоминают: полноценный сон не просто залог бодрости, но и ключевой фактор для поддержания здоровья. Ежедневный 7-8-часовой отдых необходим организму для восстановления и защиты от серьезных заболеваний.