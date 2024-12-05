Неприятный запах ног может быть не только результатом недостаточной гигиены, но и серьезным сигналом о проблемах со здоровьем. Врач-эндокринолог Кристина Кузнецова предупредила об этом в интервью “Вечерней Москве”, отметив, что в некоторых случаях запах из ног может быть связано с опасными заболеваниями.

Часто неприятный запах на ногах возникает из-за грибка стопы, который активно развивается в теплой и влажной среде. Однако, как подчеркнула специалист, не всегда причина кроется только в грибковой инфекции. Стресс и неправильное питание, включающее избыточное потребление чеснока, пряностей, жирной пищи, сладкого и фастфуда, также могут усиливать неприятный запах. Эти факторы способствуют повышенному потоотделению, создавая идеальные условия для размножения микробов и усиления неприятного аромата.

Кузнецова также отметила, что запах может служить индикатором более серьезных заболеваний. В случае, если запах не ограничивается ногами и становится заметным по всему телу, это может быть признаком воспалений или даже рака. Согласно словам эндокринолога, стопы обладают большим количеством потовых желез, что делает запах от них особенно сильным в таких случаях.

Для борьбы с неприятным запахом Кузнецова рекомендовала начать с лечения грибка, если таковой имеется. Важно следить за состоянием ног, а также регулярно менять обувь и носки, тщательно их стирая. Кроме того, соблюдение элементарной гигиены стоп и поддержание их в сухости поможет предотвратить распространение неприятного запаха.

Забота о здоровье, своевременное обращение к специалистам и соблюдение правил личной гигиены являются важными шагами в предотвращении подобных проблем. В случае устойчивого неприятного запаха, который не исчезает после улучшения гигиенических привычек, рекомендуется обратиться к врачу для более тщательного обследования.