Британские учёные разработали анкету, которая позволяет определить уровень психопатических черт у домашних котов. Это исследование, опубликованное в Journal of Research in Personality (JRP), основывается на триархической модели психопатии, включающей три аспекта: смелость, жестокость и дезинтеграцию.

Анкета состоит из 46 вопросов, направленных на изучение поведения котов. Владельцы могут оценить реакции своих питомцев на новые ситуации, их отношение к другим животным и людям, а также уровень соблюдения домашних правил. Ответы дают возможность оценить степень выраженности черт по шкале CAT-Tri+, которая отражает общий показатель психопатических наклонностей.

Исследователи подчёркивают, что элемент «психопатии» есть у всех котов, поскольку он помогал их предкам выживать, добывать пищу и защищать территорию. Психолог Ребекка Эванс из Ливерпульского университета, руководившая исследованием, отметила, что цель работы — улучшить понимание взаимоотношений между котами и их владельцами. Например, более смелые питомцы могут нуждаться в большем количестве игрушек или активных занятий.

В рамках исследования было проанализировано поведение 2042 котов. Результаты показали, что дезинтеграция и агрессия к другим животным чаще способствуют укреплению связей между питомцем и хозяином, тогда как жестокость и чрезмерная смелость могут ухудшать взаимодействие.

Учёные надеются, что результаты помогут владельцам лучше понимать своих питомцев и создавать комфортные условия для их жизни. Это, в свою очередь, может снизить число отказов от животных и случаев попадания котов в приюты. Работа направлена на то, чтобы помочь людям находить общий язык с кошками, корректировать их поведение и укреплять взаимоотношения.