Во время простуды важно выбирать легкую и полезную пищу, которая не перегружает желудочно-кишечный тракт и помогает организму быстрее справляться с инфекцией. Эксперты Роспотребнадзора предложили несколько вариантов блюд и напитков, которые могут стать частью лечебного рациона.

Особое внимание стоит обратить на напитки, богатые витаминами и полезными веществами. Например, облепиховый чай, который насыщен витамином С, помогает укрепить иммунитет и справляться с инфекцией. Его можно приготовить, растерев ягоды и залив их кипятком. Для усиления эффекта и аромата добавляют апельсин, корицу или мед. Еще одним хорошим вариантом является малиновый чай с добавлением цветков липы. Малина известна своими жаропонижающими и противовоспалительными свойствами, а липовый цвет помогает бороться с воспалением в лор-органах.

Компот из сухофруктов – еще один напиток, способствующий выздоровлению. Он не только общеукрепляюще действует на организм, но и смягчает боль в горле, облегчая кашель. Для приготовления можно использовать сушеные яблоки, груши, чернослив, изюм и вишню, добавив по вкусу лимонный сок.

Среди блюд полезным и питательным считается легкий бульон. Его лучше готовить на нежирном мясе, например на курице или индейке. Такой бульон насыщает организм аминокислотами, которые помогают иммунной системе вырабатывать защитные белки. Варить его просто: мясо помещается в воду, добавляются соль, лук и морковь, а перед подачей – свежая зелень.

Для основного блюда можно выбрать диетическое мясо, такое как кролик. Его рекомендуется тушить в нежирной сметане с овощами, чтобы сохранить пользу и облегчить усвоение. Красная рыба также станет хорошим выбором. Богатая омега-3 жирными кислотами и витаминами, она поддерживает иммунитет и общее здоровье организма. Рыбу можно запекать, добавляя минимум специй, и подавать с овощами или крупами.

На десерт отлично подойдет печеное яблоко. Оно сохраняет все полезные свойства, легко усваивается и не раздражает кишечник. Чтобы сделать блюдо более вкусным, можно добавить мед, корицу или немного творога.

Следуя этим рекомендациям, можно поддержать организм в сложный период простуды и ускорить выздоровление.