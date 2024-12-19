Масла из семян, такие как подсолнечное или кунжутное, продолжают вызывать споры среди ученых и специалистов в области питания. Недавние заявления о том, что эти масла могут быть вредны для здоровья и даже связаны с развитием онкологических заболеваний, стали причиной оживленных дебатов. Однако эксперты уверены, что такие утверждения лишены серьезной научной основы.

Кунжутное и подсолнечное масла уже давно заняли свое место в кулинарии благодаря насыщенному вкусу и удобству использования. Диетолог Кристина Петерсен утверждает, что масла из семян, наоборот, приносят пользу организму, так как богаты ненасыщенными жирами. Эти жиры помогают снижать уровень «плохого» холестерина и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. По ее словам, переход с насыщенных жиров, таких как сливочное масло, на растительные масла способен сократить риски развития заболеваний сердца и диабета.

Стивен Шамах, заведующий отделением эндоскопии одной из клиник, подчеркивает, что умеренность — ключевой фактор в употреблении любых масел. Насыщенные жиры, содержащиеся, например, в мясе и молочных продуктах, могут влиять на баланс холестерина, повышая как его полезные, так и вредные показатели. Поэтому специалисты советуют ограничивать их долю в рационе до 5–6 процентов от общей калорийности, как это рекомендует Американская ассоциация кардиологов.

Скептицизм в отношении масел из семян часто связан с содержанием в них линолевой кислоты, которая принадлежит к классу омега-6 жирных кислот. Существует мнение, что нагревание этих масел приводит к образованию токсичных соединений, провоцирующих воспаления. Тем не менее клинические исследования, на которые ссылается Петерсен, свидетельствуют об обратном: даже при регулярном употреблении линолевой кислоты маркеры воспаления остаются в пределах нормы. Массачусетские медики уточняют, что организм преобразует лишь незначительную часть омега-6 в арахидоновую кислоту, которая может быть связана с воспалительными процессами.

Кристофер Гарднер из Стэнфорда также считает, что страхи вокруг омега-6 жирных кислот преувеличены. Он напоминает, что полиненасыщенные жиры играют важную роль в поддержании здоровья, помогая снижать уровень вредного холестерина. Гарднер призывает не фокусироваться на изолированных компонентах рациона, а обратить внимание на уровень переработанных продуктов, богатых солью и сахаром, которые представляют реальную угрозу для здоровья.