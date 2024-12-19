Магний — важнейший минерал, необходимый организму для поддержания нервной системы, работы мышц, сердечного ритма, синтеза белков и энергетического обмена. Однако стресс, физические нагрузки и неправильное питание часто приводят к его дефициту, что может негативно сказываться на здоровье. Передает “Блокнот”.

Симптомы нехватки магния разнообразны. Среди них — мышечные спазмы, хроническая усталость, головные боли, нарушения сна, тревожность и раздражительность. Магний участвует в выработке гормонов, регулирующих настроение, и помогает организму расслабляться. Его дефицит также может проявляться в учащенном сердцебиении, запорах, выпадении волос и ломкости ногтей. При наличии таких признаков важно обратиться к врачу, так как они могут быть вызваны и другими причинами.

Для восполнения магния в организме стоит включать в рацион продукты, богатые этим элементом: орехи, семена, темно-зеленые овощи, зернобобовые, фрукты и темный шоколад. Например, плитка шоколада содержит до 90 мг магния, а 1/4 чашки орехов или семян — около 100 мг. Также можно использовать магниевое масло для массажа или ароматерапии, протестировав его перед применением.

Суточная норма магния для взрослого составляет 400 мг. При необходимости можно принимать магниевые добавки, но только после консультации со специалистом. Важно помнить, что сбалансированное питание, регулярная физическая активность и здоровый образ жизни помогают не только избежать дефицита магния, но и справляться со стрессом.