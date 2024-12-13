Диетологи подчёркивают, что одним из лучших продуктов для укрепления иммунитета зимой является болгарский перец. Этот овощ богат важными питательными веществами, которые помогают организму бороться с болезнями и укрепляют защитные функции.

По словам диетолога Кристен Лоренц, красный перец является отличным источником витаминов С и А, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья. Витамин С активизирует нейтрофилы, клетки иммунной системы, помогающие организму справляться с патогенами. Кроме того, он способствует образованию коллагена, укрепляющего кожу и слизистые оболочки, создавая защитный барьер от внешних угроз.

Интересно, что красный болгарский перец содержит в два раза больше витамина С, чем апельсины. Если в среднем апельсине содержится около 70 мг витамина С, то в одном красном перце может быть от 150 до 190 мг этого полезного вещества. Такой высокий показатель делает его незаменимым продуктом в зимний период, когда организм особенно нуждается в поддержке.

В дополнение к витамину С, перец богат бета-каротином, который преобразуется в организме в витамин А. Этот витамин необходим для поддержания здоровья кожи и слизистых оболочек, а также участвует в выработке антител и активации иммунных клеток. Таким образом, регулярное употребление этого овоща помогает снизить риск инфекций и простуд.

Диетологи рекомендуют включать красный болгарский перец в повседневный рацион в сыром виде, например, в салатах, или использовать его в качестве ингредиента в разнообразных блюдах. Это не только укрепит иммунитет, но и обеспечит организм необходимыми витаминами для поддержания здоровья в холодное время года.