Чай, один из самых древних напитков в мире, продолжает удивлять своими полезными свойствами. Его употребление, при правильном подходе, может не только тонизировать организм, но и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, считает титестер и чайный эксперт Олег Васильев. В беседе с «Москва 24» он рассказал о пользе и особенностях чая, а также дал несколько практических рекомендаций.

По словам Васильева, климатические условия играют важную роль в качестве чая. Так, в Кении и на Шри-Ланке чайные плантации расположены в регионах с влажным и солнечным климатом, что позволяет минимизировать использование пестицидов. Именно поэтому местные сорта чая высоко ценятся во всём мире. Экологическая чистота — важный фактор, который отличает чай этих регионов от продукции, выращенной в других местах.

Каждый вид чая обладает уникальными свойствами. Зелёные чаи, такие как японская сенча или китайский лунцзин, богаты антиоксидантами. Эти вещества укрепляют иммунитет, замедляют старение и защищают клетки от негативного воздействия окружающей среды. Матча, популярный в Японии порошковый чай, отличается высокой концентрацией хлорофилла, что делает его идеальным для детоксикации организма.

Чёрный чай, в свою очередь, привлекает своим мягким бодрящим эффектом. Ассам из Индии и цейлонский чай со Шри-Ланки содержат 2–4% кофеина, но он действует мягче, чем кофе, что делает эти напитки подходящими для утреннего и дневного времени. Помимо бодрости, чёрный чай укрепляет сосуды и снижает вероятность сердечных заболеваний.

Однако Васильев предупредил, что польза от чая возможна только при соблюдении нескольких правил. Например, пить чай на голодный желудок не стоит, так как это может вызвать дискомфорт и раздражение желудка. Ещё одно важное ограничение — количество напитка: больше трёх чашек в день употреблять не рекомендуется, чтобы избежать перегрузки организма.