Международный день чая, который ежегодно отмечается 15 декабря, напоминает о культурном значении этого древнего напитка и его пользе для здоровья. О том, чем чай полезен для организма, и как правильно выбирать и употреблять этот напиток, порталу aif.ru рассказал Михаил Лебедев — руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

История чая насчитывает тысячи лет. Лебедев напомнил, что чай зародился в Китае более пяти тысяч лет назад, а его открытие приписывают древнему правителю Шень-Нуну. До Европы чай добрался значительно позже, а в Россию попал только в начале XVII века, когда его привезли в подарок царю Михаилу Фёдоровичу. Сегодня этот напиток любим во всем мире, объединяя людей самых разных культур.

Эксперт подчеркнул, что, вопреки распространённому мнению, все сорта чая происходят от одного растения — чайного куста, известного как камелия китайская. Разнообразие сортов объясняется условиями выращивания и особенностями обработки чайного листа. Например, чайные кусты в холодных регионах дают более ценные сорта, а климатические особенности Индии и Шри-Ланки влияют на вкус и аромат настоя.

Ключевую роль в производстве чая играет ферментация, отметил Лебедев. Этот процесс определяет не только цвет и вкус напитка, но и его полезные свойства. Например, чёрный чай подвергается полной ферментации, что делает его насыщенным и терпким, а зелёный — минимальной, благодаря чему он сохраняет больше антиоксидантов и витаминов. Белый чай, который проходит минимальную обработку, содержит максимум полезных веществ, но из-за редкости и высокой стоимости доступен далеко не всем.

Чай, как объяснил эксперт, оказывает положительное воздействие на здоровье. Теин, или чайный кофеин, улучшает концентрацию, снижает усталость и помогает мозгу работать эффективнее. Антиоксиданты защищают клетки от повреждений и поддерживают здоровье сосудов, а L-теанин помогает снизить уровень тревожности и бороться со стрессом. Кроме того, полифенолы, содержащиеся в чае, укрепляют иммунитет, помогают нормализовать уровень сахара в крови и предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний.