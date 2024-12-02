Технический директор сервиса “Павербанки МТС Юрент” Илья Казаков предупредил о рисках, связанных с вредоносным программным обеспечением, разработанным специально для смартфонов. В беседе с RT он рассказал, что такие программы могут блокировать устройства, похищать персональные данные и финансовые средства, а также устанавливать нежелательные приложения без согласия пользователя.

По словам эксперта, вредоносное ПО проникает на смартфоны чаще всего через посещение опасных сайтов, загрузку приложений из неофициальных магазинов, подключение к незащищённым сетям Wi-Fi или открытие вложений в подозрительных письмах. В отличие от стандартных компьютерных вирусов, которые в основном угрожают стационарным устройствам, специализированное ПО для смартфонов обладает высокой степенью адаптации и представляет серьёзную угрозу для пользователей.

Для защиты своих устройств Казаков рекомендует придерживаться нескольких простых правил. Важно установить надёжное антивирусное программное обеспечение, регулярно обновлять операционную систему и избегать скачивания приложений из неофициальных источников, где проверки на безопасность зачастую отсутствуют. Специалист подчеркнул, что использование только проверенных источников, таких как официальные магазины приложений, снижает риск заражения вредоносным ПО.

Дополнительные меры безопасности включают минимизацию передачи персональных данных сторонним сервисам. Функции Bluetooth, Wi-Fi и геолокации стоит отключать, если они не используются в данный момент, чтобы избежать лишних рисков.

Эксперт также напомнил, что соблюдение цифровой гигиены помогает не только предотвратить утечку информации, но и значительно повышает общую безопасность смартфона. Принятие этих мер позволяет защитить личные данные и избежать финансовых потерь, связанных с действиями злоумышленников.