Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин, представляющий фракцию ЛДПР, привлек внимание пользователей соцсетей неожиданным видеороликом. Находясь в зоне проведения специальной военной операции, он обнаружил человека, внешне и голосом напоминающего Владимира Жириновского. Видео с этим «двойником» известного политика он выложил в своем телеграм-канале, вызвав широкий резонанс.

На кадрах видеоролика, опубликованного Вершининым, запечатлен участник СВО, чьи манеры речи и интонации удивительно точно воспроизводят стиль лидера ЛДПР, скончавшегося в 2022 году. Боец с юмором и мастерством пародирует Жириновского, что, по словам самого депутата, стало для него неожиданным и ярким событием в рабочей поездке.

«Перерождение Жириновского в зоне СВО. Новый эпизод», – так прокомментировал свою находку Иван Вершинин, подчеркивая уникальность момента. По его словам, боец смог передать не только голосовые интонации, но и фирменные жесты и эмоциональную подачу, которые всегда выделяли Владимира Жириновского на фоне других политиков.

Сам Иван Вершинин подчеркнул, что публикация носит скорее личный характер и не имеет политического подтекста. Однако это не помешало ролику стать настоящим вирусным событием, подогревшим интерес к политическим и общественным обсуждениям в сети.