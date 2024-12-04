Британский хирург и популярный медицинский блогер доктор Каран Радж, сотрудник Национальной службы здравоохранения (NHS), поделился необычной, но эффективной техникой дыхания, способной облегчить запоры и вздутие живота. Этот простой метод, по его словам, помогает многим пациентам быстро решить деликатные проблемы с пищеварением.

Суть техники заключается в особом контроле дыхания во время посещения туалета. Доктор Радж рекомендует длительно выдыхать воздух через рот, представляя, что вы задуваете свечу, пускаете мыльные пузыри или даже издаете звук, напоминающий мычание коровы. Такая практика, по его словам, активирует блуждающий нерв, который играет ключевую роль в работе кишечника.

Активизация блуждающего нерва способствует более эффективным волнообразным сокращениям кишечника, что облегчает продвижение каловых масс. «Это похоже на диафрагмальные дыхательные упражнения, которые не только укрепляют связь между кишечником и мозгом, но и физически помогают при дефекации за счет увеличения внутрибрюшного давления», – поясняет врач. Он также отметил схожесть этой техники с медицинским приемом Вальсальвы, который применяется для стабилизации сердечного ритма.

Доктор Радж признался, что удивлен, почему такой простой и действенный метод не получил широкого распространения. Несмотря на кажущуюся нелепость, эти дыхательные упражнения помогают улучшить естественные функции организма и предотвращают необходимость прибегать к лекарственным средствам.

Медик также подчеркивает, что регулярная практика подобных техник может быть полезна для профилактики хронических проблем с кишечником. Он рекомендует использовать их не только в экстренных случаях, но и как часть общей заботы о здоровье пищеварительной системы.