Врач превентивной ортомолекулярной медицины и доктор наук Андрей Золотарев в интервью для «Ленты.ру» рассказал о вредных последствиях чрезмерного потребления сахара и его влиянии на организм человека. Специалист, который является также нутригенетиком бренда «Первый живой коллаген», подчеркнул, что избыток сахара — это не просто проблема для поджелудочной железы, но и для всей эндокринной системы.

По словам Золотарева, при попадании большого количества сахара в кровь поджелудочная железа активно вырабатывает инсулин, чтобы контролировать уровень сахара и минимизировать его влияние на остальные органы. Однако, как отметил врач, возможности поджелудочной ограничены, и если уровень сахара продолжает расти, развивается диабет.

Кроме того, в случае излишнего потребления сахара активизируется еще одна защитная система — печень. Она пытается захватить лишний сахар и преобразовать его в гликоген. Однако с течением времени этот гликоген превращается в жир, что приводит к развитию жирового гепатоза, который, в свою очередь, значительно ухудшает работу печени.

«Печень, которая выполняет роль фильтра, очищая кровь от токсинов, со временем теряет свою способность эффективно справляться с этой задачей. Это может привести к повышению уровня холестерина в крови, который оседает на стенках сосудов и образует холестериновые бляшки», — объяснил доктор.

Помимо этого, сахар также выводит из организма важные микроэлементы, такие как кальций.

Особое внимание Золотарев уделил влиянию сахара на кожу. Он отметил, что молекулы сахара могут связываться с белками, такими как коллаген и эластин, что в конечном итоге приводит к их «склеиванию». Это ускоряет процесс старения кожи, вызывает обезвоживание, появление пигментных пятен и, в самых серьезных случаях, может привести к образованию патологических опухолей.

Таким образом, чрезмерное потребление сахара может не только повысить риски серьезных заболеваний, но и значительно ускорить старение организма. Важно осознавать эти риски и контролировать количество сахара в рационе.