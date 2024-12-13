Врач и телеведущий Александр Мясников дал разъяснения по поводу профилактики паразитарных инфекций, подчеркнув, что здоровым людям без явных симптомов не требуется профилактический приём противопаразитарных препаратов. Об этом сообщает Lenta.ru.

По мнению специалиста, применение таких средств без показаний может нанести вред организму, в том числе ослабить иммунитет и повысить устойчивость паразитов к лекарственным средствам в случае их реального появления. Мясников отметил, что это важное правило, которое часто нарушается из-за мифов о необходимости постоянной борьбы с паразитами.

Особое внимание врач уделил владельцам домашних животных. Он подчеркнул, что именно питомцы требуют регулярной профилактики, поскольку могут стать переносчиками паразитов. Забота о животных в этом плане — важный шаг в защите не только их самих, но и здоровья владельцев.

Мясников также рассказал о таком явлении, как «иллюзорный паразитоз». Это состояние, при котором человек убеждён, что страдает от паразитарной инфекции, хотя объективных доказательств заражения нет. У людей с подобным расстройством могут проявляться такие симптомы, как зуд, боли в животе, повышенная усталость, однако причины их появления чаще всего не связаны с паразитами.

Специалист напомнил, что любые меры по лечению должны быть основаны на медицинских показаниях и подтверждены результатами лабораторных исследований. Самолечение или необоснованное использование противопаразитарных препаратов может привести к нежелательным последствиям.