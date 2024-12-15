Завтрак оказывает существенное влияние на здоровье сердца и общее состояние организма, но некоторые привычные утренние блюда могут создавать серьёзные риски для сердечно-сосудистой системы. Врач Михаил Кутушов в интервью «Российской газете» отметил, что наибольшую опасность представляют продукты с высоким содержанием соли и сахара, которые часто становятся частью завтрака.

По словам врача, соль, например, добавляемая в яичницу, может спровоцировать задержку жидкости в организме. Это приводит к увеличению объёма циркулирующей крови, что вызывает повышение артериального давления. Для людей с гипертонией такие продукты особенно опасны, так как повышают риск развития сердечной недостаточности. Кутушов подчеркнул, что подобные завтраки могут негативно сказаться на состоянии сосудов и сердца, усиливая нагрузку на них с самого начала дня.

Сладкое, хотя и кажется безобидным, также несёт вред. Добавление сахара в утренний рацион усиливает естественное утреннее повышение уровня инсулина в крови. Это не только приводит к резким скачкам давления, но и увеличивает риск развития метаболических нарушений. Например, привычка начинать день с сахаросодержащих напитков или сладких десертов может усугубить проблемы с обменом веществ и повлиять на работу сердечно-сосудистой системы.

Врач напомнил, что завтрак — это не только источник энергии, но и фактор, задающий ритм работы организма на весь день. Для поддержания здоровья сердца и профилактики заболеваний важно исключать из утреннего рациона избыток соли и сахара. Лучшим выбором станут сбалансированные продукты, такие как цельнозерновые каши, нежирные белки, свежие овощи и умеренное количество полезных жиров.

«Утро — это время для заботы о здоровье. Завтрак не должен становиться источником скрытой угрозы, особенно для людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний», — резюмировал Кутушов, добавив, что внимание к рациону может помочь избежать многих проблем в будущем.