Консервированные супы давно стали удобным решением для тех, кто заботится о своем здоровье, включая поддержание стабильного уровня сахара в крови. Однако важно понимать, какие именно супы подходят для такого рациона, ведь их состав может значительно варьироваться. Диетологи подчеркивают, что правильный выбор помогает не только стабилизировать уровень глюкозы, но и сохранять чувство сытости надолго. Основными помощниками в этом становятся белок и клетчатка, которые, работая вместе, способствуют медленному усвоению углеводов. Пишет “Рязань Онлайн“.

Одним из лидеров среди полезных супов считается суп с говядиной и картофелем. По словам эксперта по питанию Меме Инге, этот вариант отличается высокой питательной ценностью. Говядина обеспечивает организм качественным белком, а картофель, богатый клетчаткой и калием, помогает поддерживать электролитный баланс и снижать влияние натрия на организм. Такое сочетание делает суп идеальным для тех, кто стремится контролировать уровень сахара.

Среди других фаворитов — суп из тыквы баттернат. Этот овощ славится высоким содержанием витамина А, который поддерживает иммунитет и здоровье глаз. Одна порция такого супа содержит около 4 граммов клетчатки, что помогает организму дольше сохранять энергию. Диетолог Тоби Амидор рекомендует обогатить этот суп белковыми ингредиентами, например, добавив курицу или фасоль. Это делает блюдо более сбалансированным и питательным.

Куриный суп с лапшой — классика, которая остается востребованной благодаря своей универсальности. Белок из курицы замедляет усвоение углеводов из лапши, а добавление нута или куриного мяса усиливает питательную ценность. Такой суп подходит не только для тех, кто следит за уровнем сахара, но и для всех, кто хочет легкий и полезный обед.

Чечевичный суп, богатый растительным белком и железом, занимает особое место в рационе людей с диабетом и тех, кто стремится сбалансировать питание. Чечевица содержит большое количество клетчатки, что делает ее отличным выбором для улучшения пищеварения и поддержания энергии. По рекомендации специалистов, в суп можно добавлять белую фасоль или другие овощи, чтобы сделать его еще более насыщенным полезными веществами.

Минестроне — еще один суп, который часто попадает в список рекомендаций диетологов. Его основа из томатного бульона, фасоли и овощей обеспечивает организм клетчаткой и белком. Хотя в супе может быть паста, её влияние на уровень сахара смягчается благодаря фасоли. Для большей пользы в блюдо можно добавить дополнительные овощи или бобовые.

Гороховый суп с ветчиной или без нее завершает список лучших вариантов. Горох — это мощный источник клетчатки и белка. Всего одна порция обеспечивает четверть суточной нормы клетчатки, что способствует длительному насыщению. Однако важно выбирать супы с низким содержанием натрия и при необходимости дополнять их свежими или замороженными овощами.