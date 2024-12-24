Куркума, ставшая одной из самых популярных специй благодаря своим противовоспалительным и антистрессовым свойствам, вновь оказалась в центре внимания ученых и диетологов. Исследования, опубликованные в научном журнале Frontiers in Public Health, подтверждают эффективность куркумина — главного активного вещества куркумы — в снижении уровня стресса и поддержке психического здоровья. Специалисты отмечают, что эта яркая специя может стать важным дополнением к здоровому образу жизни. Пишет “Рязань Онлайн“.

Куркумин обладает способностью уменьшать воспаление, что особенно важно при хроническом стрессе. Диетолог Карман Мейер, автор книги Eat to Sleep, объясняет, что воспалительные процессы и стресс часто связаны, формируя замкнутый круг. Куркумин помогает разорвать эту связь, защищая клетки организма от повреждений и снижая уровень воспаления. Диетолог Миранда Галати, основательница Real Life Nutritionist, добавляет, что окислительный стресс и воспаление ухудшают настроение, повышая риск депрессии. Благодаря своим антиоксидантным свойствам куркумин способствует улучшению общего состояния организма, что делает куркуму важным элементом в борьбе с тревогой и усталостью.

Включить куркуму в ежедневный рацион достаточно просто. Карман Мейер рекомендует добавлять специю в традиционные блюда, такие как карри, или готовить из нее так называемое золотое молоко. Этот напиток, в состав которого входят молоко, кленовый сироп, ваниль и черный перец, не только вкусен, но и способствует лучшему усвоению куркумина. Исследование, проведенное Хейдари Хейдаром и его коллегами, опубликованное в журнале Phytotherapy Research, подтверждает, что пиперин — активное вещество черного перца — усиливает биодоступность куркумина, делая его более эффективным.

Специалисты также предлагают добавлять куркуму в запеченные овощи, смузи или использовать как приправу к закускам. Например, она отлично сочетается с хумусом, попкорном или тостами с авокадо. Это не только улучшает вкус блюд, но и делает их более полезными.