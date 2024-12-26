Популярное мнение о необходимости исключения определённых продуктов из рациона для снижения веса часто оказывается ошибочным. Диетологи, такие как Лейни Юнкин, Шери Гоу, Дарья Заяц и Джули Стивенс, уверены: исключение таких продуктов, как макароны, орехи или фрукты, не только не помогает похудеть, но и может затруднить борьбу с висцеральным жиром. На самом деле многие из этих продуктов способны стать надёжными союзниками на пути к здоровью. Пишет “Рязань Онлайн“.

Висцеральный жир, который окружает внутренние органы, представляет серьёзную угрозу для здоровья. Он повышает риск инсулинорезистентности, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем. Однако правильный выбор продуктов питания может помочь справиться с этой опасностью.

Например, авокадо, богатое мононенасыщенными жирами, способствует снижению висцерального жира и поддерживает здоровье сердца. По словам Анны Роселл, такие источники полезных жиров, как оливковое масло, жирная рыба и орехи, также помогают нормализовать распределение жира в организме.

Молочные продукты вызывают много споров, но исследования показывают, что жирные йогурты, насыщенные белком, могут быть частью здорового рациона. Они помогают бороться с абдоминальным ожирением и дают чувство сытости. Джули Стивенс подчёркивает, что орехи — ещё один ценный компонент диеты. Несмотря на высокую калорийность, миндаль, грецкие орехи и фисташки богаты клетчаткой и белком, что помогает контролировать аппетит и улучшает общее состояние здоровья.

Интересный и менее очевидный выбор — попкорн. Даниэль Таунсенд, сертифицированный диетолог, отмечает, что этот продукт с низкой калорийностью содержит много клетчатки. Три чашки попкорна обеспечивают около 4 граммов клетчатки и всего 110 калорий, что делает его полезной альтернативой высококалорийным закускам.

Макароны, часто воспринимаемые как главный враг худеющих, тоже незаслуженно критикуются. Дарья Заяц рекомендует цельнозерновые и бобовые макароны, которые содержат больше клетчатки, дольше насыщают и поддерживают здоровье кишечника.

Фрукты — ещё один недооценённый элемент рациона. Шери Гоу подчёркивает, что они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, которые помогают не только контролировать вес, но и снижать уровень висцерального жира. Увеличение потребления фруктов и овощей связано с уменьшением жировых отложений в области живота.

Эксперты сходятся во мнении, что эффективное снижение веса — это не жёсткие ограничения, а осознанный выбор продуктов. Рацион, включающий цельные продукты, богатые клетчаткой, белками и полезными жирами, позволяет не только снизить вес, но и укрепить здоровье в долгосрочной перспективе.