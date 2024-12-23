Мандарины, неизменный символ новогодних праздников и главный фрукт на праздничных столах, могут оказаться не такими безобидными, как кажется на первый взгляд. Несмотря на их богатый витаминный состав и освежающий вкус, некоторым людям стоит быть осторожнее с этим цитрусовым. Об этом предупредила главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан Рушания Ялалова. Как сообщает портал UfaTime.ru, эксперт рассказала, кому именно следует ограничить употребление мандаринов, а в некоторых случаях и вовсе исключить их из рациона.

По словам Ялаловой, существует три основные категории людей, для которых мандарины могут представлять определенную угрозу. Первая группа – это те, кто склонен к аллергическим реакциям. Входящие в состав мандаринов эфирные масла и кислоты нередко вызывают раздражение у людей с повышенной чувствительностью, провоцируя обострения аллергии. Диетолог подчеркнула, что даже небольшое количество цитрусовых может стать причиной неприятных симптомов, таких как сыпь, зуд или затрудненное дыхание.

Вторую группу составляют люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Высокое содержание кислот в мандаринах способно ухудшить состояние при таких заболеваниях, как гастрит, язвенная болезнь или синдром раздраженного кишечника. Употребление цитрусовых в таких случаях может вызвать боли в желудке, изжогу и общее ухудшение самочувствия. Поэтому, если у вас есть подобные проблемы, от мандаринов лучше отказаться или употреблять их крайне умеренно.

Третья категория – беременные женщины. Ялалова рекомендует будущим мамам быть особенно внимательными при включении мандаринов в рацион. Хотя в этих фруктах много витаминов, их избыточное количество может спровоцировать аллергию у матери или ребенка. «Умеренность – ключевой принцип, которого следует придерживаться в питании во время беременности», – отметила эксперт.

Также диетолог обратила внимание на правильное время для употребления мандаринов. «Не стоит есть мандарины натощак, особенно в утренние часы. Лучше употреблять их во второй половине дня, чтобы избежать проблем с пищеварением и способствовать лучшему усвоению полезных веществ», – подчеркнула Ялалова.