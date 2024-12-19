Советы полностью отказаться от сладостей нередко звучат в рекомендациях по питанию. Однако так ли необходимы строгие ограничения? Александра Разаренова, врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог, в беседе с изданием «Газета.Ru» объяснила, почему сахар не стоит демонизировать и как грамотно включить сладости в рацион.

Эксперт отмечает, что резкий отказ от сладкого может быть психологически вредным. «Если полностью исключить любимые десерты из рациона, это часто приводит к напряжению, которое со временем выливается в срывы. Они могут стать регулярными и существенно нарушить пищевое поведение. Чтобы избежать этого, важно не демонизировать сахар, а ограничивать его количество: простые углеводы должны составлять не более 5–10% от суточной нормы калорий», — объясняет Разаренова.

Она подчеркивает, что составляющие сахара — глюкоза и фруктоза — выполняют важную роль в организме. Эти вещества обеспечивают энергией мозг и мышцы, поддерживая их работу. Углеводы, наряду с белками и жирами, являются основой сбалансированного рациона. Отказываться от них без медицинских показаний не только не нужно, но и вредно.

Особое внимание стоит уделить времени, когда сладости лучше употреблять. Диетолог рекомендует наслаждаться десертами после основных приемов пищи, таких как завтрак или обед. Это позволяет избежать резкого подъема уровня глюкозы в крови и помогает дольше сохранять чувство сытости, снижая вероятность перекусов.

Разаренова также подчеркивает, что чрезмерная тяга к сладкому может сигнализировать о проблемах в рационе. «Когда организм не получает достаточного количества белков, клетчатки, углеводов или жиров, желание употребить сладкое значительно усиливается», — добавляет она.

Кроме того, эксперт рассказала о пользе различных сладостей. Например, шоколадные батончики с карамелью, орехами или злаками содержат больше сахара и жиров, но могут быть полезны как быстрый источник энергии во время интенсивной физической или умственной нагрузки. В свою очередь, молочный и горький шоколад отличаются меньшим содержанием сахара, особенно если речь идет о плитках без дополнительных ингредиентов. Горький шоколад богат антиоксидантами, помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и обеспечивает продолжительное чувство сытости.