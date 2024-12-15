Диетолог Дебора Мерфи, подчеркнув, что основа успешного и устойчивого похудения — это не радикальные ограничения, а небольшие, но важные изменения, такие как добавление овощей в ежедневное меню. Пишет “Рязань Онлайн“.

Овощи — это универсальный инструмент для снижения веса и укрепления здоровья. Они создают объём в блюдах, не увеличивая их калорийность, а содержащаяся в них клетчатка помогает дольше сохранять чувство сытости. Кроме того, овощи богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже некоторых видов рака. В отличие от модных диет, которые часто дают кратковременные результаты, увеличение потребления овощей позволяет поддерживать вес в долгосрочной перспективе.

Согласно исследованиям, люди, которые едят больше овощей, реже набирают вес. Например, метаанализ 2019 года, опубликованный в журнале Advances in Nutrition, показал, что употребление трёх-четырёх порций овощей в день снижает риск ожирения на 22%. Ещё одно исследование 2020 года из Nutrients подтвердило, что увеличение количества овощей в рационе особенно эффективно для женщин, желающих похудеть. Этот подход также помогает улучшить общее состояние здоровья и контролировать аппетит.

Клетчатка в овощах играет ключевую роль в контроле веса. Она не переваривается организмом, но создаёт ощущение сытости, стимулируя выработку гормонов, отвечающих за контроль аппетита. Кроме того, клетчатка снижает резкие скачки уровня сахара в крови, стабилизируя метаболизм. Эти свойства делают овощи незаменимым компонентом рациона для тех, кто хочет похудеть без вреда для здоровья.

Диетологи подчеркивают, что лучший овощ для похудения — это тот, который вы готовы есть. Каждый овощ обладает полезными свойствами, даже такие крахмалистые, как картофель. Если для вас овощи становятся вкуснее с добавлением небольшого количества масла, сыра или соуса, это не повод отказываться от них. Небольшое количество жира не только усиливает вкус блюда, но и помогает усваивать витамины, такие как A, E и K, которые содержатся в овощах.