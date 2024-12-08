Отказ от углеводов приносит не только стройность, но и заметные улучшения в общем состоянии организма. В беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт и диетолог Елена Устинова объяснила, как сокращение углеводов влияет на здоровье. Она отметила, что помимо снижения веса, человек избавляется от отёчности, уменьшается целлюлит, а кожа становится более свежей и здоровой. Однако это не единственное положительное изменение.

По словам специалиста, отказ от избыточного употребления углеводов положительно влияет на мышечную активность и даже стимулирует развитие креативного мышления. Организм начинает функционировать эффективнее, если он не перегружен «быстрой энергией» из сахаров. Такой подход помогает не только в достижении внешних изменений, но и улучшает общую работоспособность.

Лишний вес, как напомнила Устинова, не ограничивается лишь косметическими проблемами. Он провоцирует диабет, сердечно-сосудистые патологии и даже повышает риск онкологических заболеваний. Уже отказ от продуктов с кристаллическим сахаром, содержащихся в сладких напитках и выпечке, способен заметно улучшить состояние организма.

Диетолог разъяснила, что простые углеводы, такие как глюкоза, сахароза и фруктоза, делают продукты сладкими, но при этом они легко превращаются в жир, если их поступает больше, чем требуется организму. Даже натуральные источники, например ягоды, содержат сахар, поэтому важно соблюдать умеренность.

Сложные углеводы, содержащиеся в хлебе и крупах, также превращаются в глюкозу, которая служит источником энергии для клеток. Однако её избыток откладывается в жировых тканях. Поэтому тем, кто решил не только похудеть, но и улучшить умственные способности, необходимо не только исключить сахар, но и ограничить употребление продуктов вроде гречки, черного хлеба и других источников углеводов.

Елена Устинова подчеркнула, что основа успеха — пересмотр рациона. Исключение сладкого, жирного и мучного не только ускорит процесс похудения, но и окажет благоприятное влияние на весь организм. Результаты таких изменений, как утверждает врач, становятся заметны довольно быстро.