Лимонная вода, популярный утренний напиток, приносит организму пользу, но её влияние на устранение вздутия скорее связано с общим увлажняющим эффектом, нежели с каким-то уникальным воздействием на пищеварение. Об этом рассказала диетолог Лорен Панофф, подчеркнув, что, хотя лимонная вода не является панацеей, её регулярное употребление может положительно сказаться на самочувствии.

Основное преимущество такого напитка заключается в поддержании водного баланса, который играет ключевую роль в нормальной работе желудочно-кишечного тракта. Лимонная вода также содержит гесперидин — вещество, которое способствует снижению воспалительных процессов в желудке и кишечнике. Это может улучшать общее состояние организма и облегчать пищеварение.

Исследования показывают, что употребление лимонной воды перед приёмом пищи способно изменить микрофлору кишечника и расслабить его мышцы. Это помогает пище легче перемещаться по пищеварительному тракту, снижая риск неприятных ощущений. Кроме того, лимон богат витамином С, что положительно сказывается на иммунитете, состоянии кожи и общем здоровье.

Среди других полезных свойств лимонной воды выделяются её способность снижать аппетит перед едой, что помогает контролировать вес, а также поддерживать здоровье почек, предотвращая образование камней. Однако важно учитывать индивидуальные особенности организма. Например, людям, страдающим кислотным рефлюксом, следует с осторожностью употреблять этот напиток, так как кислота лимона может усугубить симптомы.

Эксперт подчёркивает, что лимонная вода не является лекарством от серьёзных заболеваний желудка и кишечника. Её употребление может быть частью общего подхода к поддержанию здоровья, но не заменяет консультации с врачом при наличии хронических или острых проблем с пищеварением.