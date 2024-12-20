Запор — распространённая проблема, с которой периодически сталкивается каждый шестой человек. Это состояние, хотя и неприятное, чаще всего связано с образом жизни и питанием. Как объясняет диетолог Шерил Муссатто, ключом к нормализации работы кишечника является клетчатка. Она играет важную роль в поддержании пищеварения, представлена в рационе двумя видами: растворимой и нерастворимой. Первая помогает размягчать стул, привлекая воду, а вторая добавляет объём, что облегчает выведение. Пишет “Рязань Онлайн“.

Для тех, кто хочет разнообразить рацион полезными и вкусными продуктами, специалисты советуют обратить внимание на несколько проверенных вариантов.

Эдамаме — соевые бобы, которые славятся высоким содержанием клетчатки. Одна чашка этого продукта обеспечивает 8 граммов клетчатки, что составляет почти треть от суточной нормы. Муссатто рекомендует готовить эдамаме простым способом: отварить или пропарить, добавить специи и использовать как самостоятельную закуску. Также их можно сочетать с хумусом или овощами для усиления эффекта.

Лимская фасоль — ещё один кладезь клетчатки, обеспечивающий до 10 граммов на порцию. Её можно добавлять в супы, рагу или салаты, а также готовить с добавлением специй, таких как паприка. Важно помнить, что фасоль нужно тщательно готовить, чтобы нейтрализовать токсичные вещества.

Авокадо, популярный фрукт, содержит около 10 граммов клетчатки на плод. Это идеальный выбор для здоровья кишечника. Дженнифер Шерер, президент Fredericksburg Fitness Studio, советует использовать авокадо в тостах из цельнозернового хлеба, добавляя томаты или сальсу.

Попкорн, на первый взгляд неожиданный источник клетчатки, обеспечивает 6 граммов нерастворимой клетчатки в одной небольшой порции. Он легко готовится дома, а натуральные приправы, такие как лайм, паприка или пармезан, сделают перекус вкусным и полезным.

Груши — ещё один продукт, богатый клетчаткой. В одном плоде содержится около 6 граммов клетчатки, особенно в кожуре. Этот фрукт также богат сорбитом — натуральным слабительным, которое способствует мягкому выведению стула. Их можно есть в свежем виде или запекать, сочетая с орехами и сыром для оригинальных блюд.

Малина — настоящий чемпион среди ягод по содержанию клетчатки. В одной чашке содержится до 10 граммов клетчатки. Диетологи советуют добавлять ягоды в смузи, йогурт или употреблять их как самостоятельный десерт.

Чернослив остаётся классическим средством борьбы с запорами, но не стоит ограничиваться только им. Продукты вроде эдамаме, малины, груш и авокадо способны значительно улучшить работу кишечника, если включить их в повседневный рацион.