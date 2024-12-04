Диетолог Алексей Кабанов напомнил о важности включения растительного белка в ежедневный рацион и призвал ограничить употребление насыщенных жиров. В интервью он отметил, что правильное питание не только помогает сохранить здоровье, но и снижает риски серьезных заболеваний.

По словам специалиста, белки должны составлять не менее 15% от общей суточной калорийности. Кабанов подчеркнул, что источники растительного белка — такие как бобовые, орехи, грибы, а также растительное молоко и мясо — являются идеальным выбором для перекусов. Эти продукты не только насыщают, но и могут заменить сладости, которые часто провоцируют развитие ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Особое внимание диетолог уделил составлению ужина. Он порекомендовал включать блюда, богатые растительным белком, поскольку они дают чувство сытости, не перегружая организм излишними калориями, сахарами и насыщенными жирами. Однако Кабанов не исключает использование нежирного животного белка, например, куриной грудки, индейки или мяса кролика, отмечая их низкую калорийность и высокую питательную ценность.

Эксперт предостерег от чрезмерного употребления насыщенных жиров и трансжиров, которые содержатся в мясных и молочных продуктах. По его словам, такие компоненты рациона негативно влияют на здоровье сосудов и увеличивают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Кабанов также добавил, что ужин с растительными продуктами помогает не только поддерживать здоровый вес, но и улучшает общее состояние организма, укрепляет иммунитет и способствует долголетию. Он подчеркнул, что сбалансированный рацион — это важный шаг к качественной жизни и профилактике заболеваний.