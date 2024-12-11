Чайный гриб, известный сегодня под модным названием комбуча, вновь завоевывает популярность благодаря своим полезным свойствам. Этот напиток не только укрепляет здоровье, но и помогает справляться с различными заболеваниями. Однако его употребление требует внимательного подхода. О тонкостях использования комбучи рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург в программе “О самом главном” на телеканале “Россия”.

По словам эксперта, чайный гриб является живым организмом, точнее, симбиозом множества микроорганизмов. Для сохранения его полезных свойств важно тщательно ухаживать за ним. Ненадлежащий уход может привести к ухудшению качества напитка, а в некоторых случаях даже сделать его вредным. Особое внимание стоит уделить чистоте, своевременной замене чая и соблюдению условий хранения.

Гинзбург также настоятельно не рекомендует покупать чайный гриб в герметичных упаковках, которые часто встречаются на маркетплейсах. Он отмечает, что качество продукта легче оценить, если он хранится в стеклянной банке. По мнению специалиста, в таких условиях можно убедиться в свежести и безопасности напитка.

Диетолог Сергей Агапкин добавляет, что комбуча оказывает положительное воздействие на желудочно-кишечный тракт благодаря своей пробиотической микрофлоре. Этот напиток помогает предотвратить воспалительные процессы, а органические кислоты в его составе снижают вероятность эрозивных заболеваний, таких как гастрит. Кроме того, регулярное употребление комбучи способствует укреплению сердечно-сосудистой системы.

Напиток на основе чайного гриба также может быть полезен для профилактики сахарного диабета 2-го типа. Его компоненты помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови и предотвращают развитие метаболических нарушений. Кроме того, комбуча, как утверждают эксперты, снижает риск онкологических заболеваний, что делает её популярным выбором среди тех, кто заботится о своём здоровье.

Несмотря на множество положительных характеристик, важно помнить, что некачественный чайный гриб или неправильное его использование могут нанести вред организму. Поэтому при выборе и приготовлении комбучи следует проявлять осторожность и соблюдать рекомендации специалистов.