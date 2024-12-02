Недавние исследования показали, что употребление ультраобработанных продуктов связано с увеличением симптомов псориаза. Это открытие, опубликованное изданием Newsweek, подчеркивает важность диеты для здоровья, особенно в борьбе с хроническими воспалительными заболеваниями, такими как псориаз.

Диетолог Виктория Гамильтон, специализирующаяся на аутоиммунном питании, подтвердила это, опираясь на личный опыт. Она рассказала, что жила с псориазом более 15 лет, и это состояние оказывало серьезное влияние на её жизнь. Зуд, шелушение кожи и психологический дискомфорт сделали заболевание частью её повседневной реальности. Однако благодаря изменениям в рационе, лечению кишечника и управлению стрессом она уже девять лет живет без симптомов.

Гамильтон объясняет, что псориаз — это не просто заболевание кожи, а системное расстройство, корни которого уходят в иммунную систему. Генетические факторы, стресс, здоровье кишечника и окружающая среда — всё это может влиять на проявления болезни. Она подчеркивает, что ультраобработанные продукты, такие как сладкие напитки, фастфуд и готовые блюда, способны усиливать воспалительные процессы в организме.

К ультраобработанным продуктам относятся те, что создаются с использованием промышленных технологий и содержат добавки, такие как консерванты, разрыхлители и искусственные ароматизаторы. Такие продукты нарушают работу иммунной системы, увеличивая риск обострения симптомов псориаза.

Гамильтон рекомендует сосредоточиться на цельных продуктах с противовоспалительными свойствами. Омега-3 жирные кислоты, которые можно найти в лососе, скумбрии, орехах и семенах, а также антиоксиданты из ягод, листовой зелени и крестоцветных овощей, таких как брокколи, могут помочь снизить воспаление. Кроме того, для поддержки иммунной системы полезны продукты, поддерживающие здоровье кишечника, такие как греческий йогурт, костный бульон и тушеные яблоки.

Согласно Гамильтон, её клиенты, которые перешли на такую диету, отмечают снижение количества обострений и улучшение состояния кожи. Диетолог подчеркивает, что изменение рациона не является «лекарством», но может стать важным шагом на пути к управлению этим сложным заболеванием.