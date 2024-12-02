Вред пуховых подушек для здоровья стал темой обсуждения среди специалистов. Врач-дерматолог Юлия Галлямова объяснила, почему использование такого вида постельных принадлежностей может стать причиной различных заболеваний кожи и даже вызвать аллергические реакции.

По словам Галлямовой, главная проблема пуховых подушек заключается в их составе. Пух — это биологический материал, который становится идеальной средой для размножения бактерий, микроорганизмов и вирусов. При этом очистить такие подушки традиционными методами, например, стиркой, невозможно. В отличие от синтетических аналогов, которые легко стираются в машинке или сдаются в химчистку, пуховые подушки требуют специального ухода, что делает их менее гигиеничными.

Эксперт отмечает, что на старых подушках часто накапливается кожный жир, выделяемый из головы и лица во время сна. Такой жир становится питательной средой для микроорганизмов. При длительном контакте кожи с загрязненной подушкой возможно развитие инфекций и воспалений.

«Часто гнойничковые высыпания, демодекоз и другие проблемы кожи возникают именно из-за несоблюдения гигиены подушки», — подчеркивает Галлямова.

Кроме того, пуховые подушки могут спровоцировать аллергические реакции. Органические материалы, из которых они сделаны, могут стать причиной раздражения кожи или дыхательных путей. Наиболее уязвимыми оказываются люди с повышенной чувствительностью к биологическим аллергенам. Специалист рекомендует отдать предпочтение современным подушкам из синтетических материалов или ортопедическим вариантам, которые легко поддерживать в чистоте.

Врач также напомнила, что во время сна температура тела человека повышается, создавая идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов. Регулярная чистка подушки, а также своевременная замена постельных принадлежностей помогут избежать негативных последствий для здоровья.