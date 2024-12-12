На ежегодном собрании Американского общества гематологии специалисты подняли вопрос о недиагностированном дефиците железа у женщин репродуктивного возраста. Исследования показывают, что проблема имеет широкое распространение и существенно влияет на качество жизни. Однако пока массовый скрининг на это состояние не предусмотрен, несмотря на значительные риски и очевидную пользу раннего выявления, пишет портал “Рязань Онлайн”.

Доктор Ариэла Маршалл, гематолог из Университета Миннесоты, обратила внимание на отсутствие системного подхода к диагностике дефицита железа среди женщин. По её словам, почти треть населения США страдает от этого состояния, причём у женщин младше 50 лет вероятность развития дефицита железа в 20 раз выше, чем у мужчин. Симптомы, такие как хроническая усталость, выпадение волос и трудности с концентрацией, нередко остаются незамеченными, что значительно затрудняет диагностику.

Учёные провели анализ экономической целесообразности скрининга, сравнив отсутствие диагностики с тестированием на основе уровня ферритина — белка, который отражает запасы железа в организме. Хотя скрининг показал потенциальную рентабельность, значительных различий в долгосрочной эффективности обнаружено не было, вне зависимости от метода лечения, включая пероральные и внутривенные препараты.

Доктор Джордж Гошуа из Йельской школы медицины отметил, что нехватка массового скрининга приводит к тому, что пациенты остаются без диагноза. Многие женщины не связывают такие симптомы, как одышка, тяга к употреблению льда или синдром беспокойных ног, с дефицитом железа, что затрудняет своевременное лечение.

В то же время доктор Сент-Рейн Пасрича из Австралии подчеркнул, что назначение железосодержащих добавок способно существенно улучшить состояние пациенток с явными симптомами дефицита. Однако он обратил внимание, что их применение оправдано только при подтверждённом диагнозе. Это ставит под сомнение целесообразность массового скрининга для женщин без выраженных признаков заболевания.

Эксперты сходятся во мнении, что повышение осведомлённости о симптомах и рисках дефицита железа, а также целевой подход к диагностике могут стать более эффективной стратегией. Особое внимание стоит уделять женщинам с высоким риском или уже проявившимися симптомами.