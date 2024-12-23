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В округе Сакраменто произошла трагедия, вызвавшая общественный резонанс и шокировавшая даже опытных сотрудников полиции. Инцидент произошёл в ночь на 28 декабря в доме на пересечении улиц Версаль и Ламюр. Подробности этого ужасающего происшествия приводит британское издание Daily Mail.

28-летний Андрей Демский оказался в центре шокирующей семейной драмы. Причиной вызова полиции стала ссора мужчины с матерью его ребёнка — Ангелиной Винниковой. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что Демский отказался открывать дверь, вынуждая сотрудников взломать её.

Внутри дома разразилась борьба: Андрей отчаянно сопротивлялся задержанию. Однако самое страшное ожидало полицейских в одной из комнат. Они обнаружили тело двухлетнего Мики, сына Демского и Винниковой. Мальчик был жестоко убит, а его тело обезглавлено. Представитель департамента шерифа округа Сакраменто Амар Ганди заявил, что этот случай стал одним из самых жестоких за всю историю правоохранительных органов региона.

Ангелина Винникова и свекровь успели покинуть дом до прибытия полиции. Женщина была травмирована в ходе нападения Демского и госпитализирована с лёгкими травмами. Её состояние оценивается как стабильное.

На данный момент Андрей Демский находится в изоляторе округа Сакраменто. Ему предъявлены обвинения в убийстве, нападении на супругу и применении силы. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Судебное разбирательство по этому делу назначено на 24 декабря, до этого времени обвиняемый останется под арестом без права освобождения под залог.

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