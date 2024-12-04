Британские учёные предупредили о возможных рисках, связанных с использованием грелок. При длительном воздействии высоких температур это устройство может не только вызвать ожоги, но и стать причиной редкого состояния, известного как «синдром поджаренной кожи». Согласно данным портала The Conversation, продолжительное применение грелок способно привести к необратимым изменениям структуры кожи, а в некоторых случаях — к развитию рака.

Синдром поджаренной кожи представляет собой аллергическую реакцию на тепло, проявляющуюся красной сетчатой пигментацией. На первых этапах изменения на коже могут быть обратимыми, но при регулярном и длительном воздействии высоких температур кожа истончается, становится гиперпигментированной и теряет свои нормальные свойства. В редких случаях такие повреждения могут стать катализатором для развития онкологических заболеваний кожи.

В группу повышенного риска входят диабетики с нарушением кровообращения, люди, страдающие анемией, а также младенцы, чья кожа особенно чувствительна. Эти категории пользователей должны с особой осторожностью относиться к применению грелок, чтобы избежать возможных осложнений.

Эксперты подчёркивают, что правильное использование грелок значительно снижает вероятность негативных последствий. Важно следить за температурой воды, заливаемой в грелку: она не должна превышать 50–60°C. Также не рекомендуется держать устройство на одном участке тела в течение длительного времени. Перемещение грелки и использование дополнительной ткани между кожей и устройством могут защитить от ожогов и других повреждений.

Применение грелок может быть полезным при ряде заболеваний и болевых синдромов, но только при соблюдении мер предосторожности. Это позволит безопасно наслаждаться теплом и минимизировать риски для здоровья.