Челябинские врачи призывают родителей быть особенно внимательными при лечении простудных заболеваний у детей в преддверии сезона гриппа и ОРВИ, который ожидается в декабре. Как сообщают специалисты областной детской больницы, многие распространенные методы борьбы с простудой оказываются не только бесполезными, но и потенциально вредными для здоровья ребенка.

Одной из самых серьезных ошибок медики называют бесконтрольное применение антибиотиков. По статистике, до 90% случаев детских простуд имеют вирусную природу, что делает использование антибиотиков бессмысленным. Более того, такое лечение может нанести вред организму, способствуя развитию устойчивости бактерий к препаратам и нарушая микрофлору кишечника. Врачи напоминают, что антибиотики должны назначаться исключительно по показаниям врача и в случае бактериальной инфекции.

Необоснованное применение жаропонижающих средств при температуре ниже 38,5°C также остается распространенной проблемой. Медики подчеркивают, что умеренное повышение температуры – это естественная реакция организма, помогающая бороться с вирусами. Искусственное снижение температуры может замедлить процесс выздоровления и ослабить иммунный ответ.

Особое внимание врачи уделяют популярным противовирусным препаратам с недоказанной эффективностью. Вместо их применения рекомендуются более простые и действенные меры: обеспечение ребенка сбалансированным питанием, полноценным сном и соблюдение гигиенических норм, включая регулярное проветривание помещений.

Традиционные методы лечения, такие как горчичники, компрессы и банки, также подверглись критике. Врачи подчеркивают, что эти способы не имеют научного обоснования и могут быть опасны, особенно для детей с чувствительной кожей. Гораздо важнее создать комфортные условия в помещении, поддерживать влажность воздуха и обеспечить достаточное употребление жидкости.

Медики предостерегают от самостоятельного использования отхаркивающих и противокашлевых средств. Неправильный подбор препаратов может ухудшить состояние ребенка. Также не рекомендуется злоупотреблять сосудосуживающими каплями при насморке, так как это может привести к привыканию и развитию хронического ринита.

Особенно важно, подчеркивают врачи, своевременно обращаться за медицинской помощью в случае появления серьезных симптомов. Если у ребенка наблюдаются затрудненное дыхание, посинение губ или стойкая высокая температура, следует немедленно вызвать врача или обратиться в больницу. Отказ от госпитализации при тяжелых формах ОРВИ может привести к серьезным осложнениям.

Челябинские медики напоминают: внимательность и грамотный подход к лечению простудных заболеваний – залог здоровья детей в сложный сезон гриппа и ОРВИ.