Врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Олеся Масленникова рассказала о продуктах, которые помогают защитить ДНК и поддерживать здоровье. На радио «Серебряный дождь» в программе «Анамнез» специалист поделилась рекомендациями по питанию, акцентировав внимание на брокколи и квашеной капусте.

По словам Масленниковой, брокколи стоит включать в рацион несколько раз в неделю. Этот овощ богат веществами, защищающими клетки организма и укрепляющими иммунитет. Среди других полезных продуктов она отметила куркуму и зелёный чай, причём предпочтение стоит отдавать листовому чаю, а не его пакетированным аналогам.

Особое внимание врач уделила квашеной капусте, назвав её настоящим «топовым» продуктом для здоровья кишечника. Капуста не только обеспечивает организм клетчаткой, но и служит мощным пребиотиком, который поддерживает микрофлору кишечника. Кроме того, она является отличным источником витамина С, который, по словам Масленниковой, нередко ошибочно ищут в цитрусовых, таких как мандарины и апельсины.

Говоря о кисломолочных продуктах, специалист порекомендовала выбирать йогурты с минимальным сроком годности — не более недели. Продукты с добавлением сахара и фруктов, по мнению врача, теряют свою пользу, превращаясь в «обман» для организма. В списке полезной кисломолочки также значатся кефир и творог.

Молоко, как отметила Масленникова, полезно преимущественно для детей, чей организм обладает ферментами для его усвоения. С возрастом эти ферменты становятся менее активными, поэтому гастроэнтерологи и диетологи не советуют взрослым регулярно пить молоко, особенно после 30 лет.