В условиях стремительного исчерпания банковских лимитов и ужесточения требований к заемщикам процесс получения ипотеки в России становится всё более сложным. Специалисты предупреждают, что для желающих приобрести жилье на выгодных условиях настал момент действовать. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в интервью «Газете.Ru» порекомендовал оформить льготный кредит до конца 2024 года, так как в 2025 году вступит в силу новый ипотечный стандарт, который значительно усложнит одобрение кредитов.

Среди главных изменений нового ипотечного регулирования стоит ожидать ужесточение критериев, что может стать серьезной преградой для заемщиков с нестандартным подтверждением дохода или проблемами в кредитной истории. В том числе под угрозу попадет ряд действующих льготных программ, таких как семейная ипотека, и другие программы поддержки.

На данный момент в России доступны несколько льготных ипотечных программ: «Семейная ипотека» с ставкой 6%, IT-ипотека до 6%, «Дальневосточная и Арктическая ипотека» с процентной ставкой всего 2%, «Сельская ипотека» под 3% и «Военная ипотека», которая имеет индивидуальные условия в зависимости от банка. Однако стоит помнить, что программа льготной ипотеки с 8% была завершена 1 июля 2024 года.

Прогнозы экономистов также не внушают оптимизма. Кандидат экономических наук Игорь Балынин предсказывает, что на заседании Центрального банка в декабре ключевая ставка может быть поднята до 22-23%, что, по его словам, приведет к росту рыночных ипотечных ставок до 28-30% к началу 2025 года. При таких условиях переплата за жилье может увеличиться от 1,3 до 19 миллионов рублей, что станет серьезной нагрузкой для многих россиян.

Таким образом, для тех, кто планирует взять ипотечный кредит, наступающий период до конца 2024 года представляет собой последнюю возможность воспользоваться выгодными условиями.