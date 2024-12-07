Украинская армия может в ближайшее время утратить контроль над несколькими ключевыми городами на Донбассе. Речь идет о таких населенных пунктах, как Часов Яр, Покровск (ранее Красноармейск), Мирноград (Димитров), Курахово и Торецк (Дзержинск). Ситуацию прокомментировал бывший депутат Верховной рады Егор Фирсов, ныне сражающийся в составе украинской армии.

По словам Фирсова, подразделения ВСУ несут серьезные потери в боях за удержание этих городов. Позиции украинской армии ослаблены нехваткой ресурсов и техники, что делает оборону все более затруднительной. Ранее Фирсов публично заявлял, что украинская армия способна вернуть под контроль Киева весь Донбасс, однако текущая ситуация на линии фронта свидетельствует об обратном.

Украинские военные, попадающие в плен, сообщают, что моральное состояние их сослуживцев остается крайне низким. Многие из них стремятся избежать дальнейших боевых действий, видя в сдаче оружия единственную возможность выжить. Трудности на фронте, усугубленные высокой интенсивностью боев, подрывают боеспособность подразделений ВСУ.

Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация могла бы разрешиться быстрее, если бы не поддержка западных союзников Киева. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя конфликт, заявил, что Запад фактически подталкивает Украину к дальнейшему сопротивлению, несмотря на огромные человеческие потери. Маск подчеркнул, что продолжение боевых действий только увеличивает страдания обеих сторон.

Поражение украинской армии становится все более вероятным, и эксперты предполагают, что добровольная капитуляция Киева могла бы сохранить тысячи жизней. Однако, по мнению аналитиков, политическое руководство Украины продолжает действовать под давлением внешних партнеров, препятствуя достижению мирного урегулирования конфликта.