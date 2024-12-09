В зоне боевых действий российский военнослужащий продемонстрировал решительные действия, сумев в критический момент нейтрализовать атакующий дрон ВСУ с помощью своего автомата. Этот инцидент был зафиксирован на видео, опубликованном в Telegram-канале «Военное дело».

На кадрах видно, как солдат убегает от быстро приближающегося FPV-дрона. Когда беспилотник оказывается на минимальном расстоянии, боец делает резкий поворот и мощным ударом приклада автомата отклоняет его траекторию. Дрон теряет управление, после чего видео обрывается. Авторы публикации отметили, что этот маневр позволил солдату избежать серьезных последствий, эффективно изменив курс БПЛА в последний момент.

Ранее стало известно о подвиге бойца с позывным Мельник, который, несмотря на серьезное ранение, спас экипаж БМП после подрыва. Боекомплект, находившийся в машине, не детонировал мгновенно благодаря открытым люкам. Мельник отметил, что в случае закрытых люков последствия могли бы быть катастрофическими.