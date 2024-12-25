Эректильная дисфункция (ЭД) – деликатная проблема, с которой могут столкнуться мужчины любого возраста.

Неспособность достичь или поддерживать эрекцию, достаточную для полноценного сексуального акта, может быть вызвана различными факторами, как психологическими, так и физиологическими, сообщает издание “Блокнот”.

Психологические причины: стресс, тревога, депрессия, страх неудачи в постели – все это может негативно сказаться на эрекции. В таких случаях эффективным методом лечения является психотерапия.

Органические причины: сердечно-сосудистые заболевания, диабет, гормональные нарушения, неврологические проблемы, ожирение, курение, алкоголь и прием некоторых лекарств (антидепрессанты, седативные препараты, лекарства от гипертонии и простатита) также могут приводить к ЭД. В этих случаях необходимо обратиться к врачу для диагностики и лечения основного заболевания.

Диагностика ЭД: начинается с консультации андролога, который проведет опрос, осмотр и назначит необходимые анализы (кровь на гормоны, глюкозу, липиды) и при необходимости психологическое тестирование.

Лечение ЭД: может включать изменение образа жизни (здоровое питание, спорт, отказ от вредных привычек), психотерапию, медикаментозное лечение (инъекции, таблетки, гормональная терапия), использование вакуумных устройств или даже хирургическое вмешательство (в крайних случаях).

Важно помнить, что ЭД – решаемая проблема. Своевременное обращение к специалисту поможет вернуть мужскую силу и радость полноценной жизни.