Популярная российская блогерша Алина Мурадимова поделилась деталями своих ежемесячных расходов на жизнь в Москве. В интервью проекту «Пушка», опубликованном на YouTube, она рассказала, что её траты составляют около 300 тысяч рублей в месяц. Основная часть этой суммы, около 200 тысяч рублей, уходит на аренду квартиры в престижном районе «Москва-Сити». Остальные деньги идут на питание и накопления.

Мурадимова подчеркнула, что расходы на уход за собой удаётся существенно сократить благодаря сотрудничеству с мастерами по бартеру. Косметологические услуги, маникюр, уход за волосами и ресницами предоставляют другие блогеры, с которыми она сотрудничает в столице.

Кроме личных расходов, блогерша рассказала о значительных затратах на работу своей команды. По её словам, суммы варьируются от 500 тысяч до миллиона рублей в месяц, включая оплату услуг операторов, монтажёров и других специалистов, обеспечивающих создание её контента.

Слова Мурадимовой вызвали оживлённое обсуждение в сети, где пользователи активно обсуждают, насколько оправданы подобные затраты, и делятся своими взглядами на жизнь в мегаполисе.