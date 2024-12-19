Гороховый суп — сытное и полезное блюдо, которое давно стало частью традиционной кухни. Однако, как объясняет декан факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина, у этого блюда есть свои особенности, которые важно учитывать. В беседе с NEWS.ru эксперт рассказала о полезных свойствах гороха и о том, в каких случаях его употребление может быть нежелательным.

Главный недостаток гороха, по словам Лялиной, — это его способность вызывать газообразование и вздутие живота. Причина кроется в сложных углеводах, которые содержатся в горохе и плохо перевариваются организмом. Для людей с чувствительным пищеварением, таких как пациенты с синдромом раздраженного кишечника, гороховый суп может стать не лучшим выбором. Однако это не означает, что от него нужно полностью отказаться. Правильное приготовление и умеренность в порциях могут минимизировать дискомфорт.

Еще один важный аспект — содержание пуринов, которые повышают уровень мочевой кислоты в организме. Это может стать проблемой для людей с подагрой или предрасположенностью к этому заболеванию. «В таких случаях лучше ограничить потребление гороховых блюд или проконсультироваться с врачом», — подчеркивает эксперт.

При этом Лялина обращает внимание на многочисленные достоинства гороха. Этот продукт богат растительным белком, который делает его незаменимым для тех, кто придерживается вегетарианского питания или сокращает потребление мяса. В составе гороха присутствуют важнейшие витамины — группы B, A, C, K — и минералы, такие как калий, магний, фосфор и железо. Эти элементы играют ключевую роль в поддержании работы сердца, укреплении иммунитета и нормализации обменных процессов.

Богатый клетчаткой горох способствует улучшению работы кишечника, снижает уровень «плохого» холестерина и помогает поддерживать уровень сахара в крови. Кроме того, регулярное употребление гороховых блюд снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, добавляет эксперт.

Несмотря на свою питательность, гороховый суп остается низкокалорийным продуктом, который помогает надолго сохранять чувство сытости. Это делает его идеальным выбором для тех, кто следит за весом. «Гороховый суп — это не только вкусное, но и сбалансированное блюдо, которое подходит для большинства людей, если учитывать особенности организма», — подытоживает Лялина.

Она также рекомендует экспериментировать с добавками: специи, зелень и другие овощи могут сделать блюдо более легким для пищеварения и добавить новых оттенков вкуса. Однако для тех, кто имеет хронические заболевания или специфические проблемы с пищеварением, всегда лучше проконсультироваться со специалистом, прежде чем вводить гороховые блюда в рацион.