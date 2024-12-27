В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) участвуют 23 команды, которые разделены на 2 конференции — «Запад» и «Восток». В зону плей-офф из каждой конференции выходит по 8 клубов, а оставшиеся покидают турнир и заканчивают сезон.

После первой половины сезона-2024/2025 «Барыс» плетётся в конце таблицы Восточной конференции. Астанинцы борются за попадание в зону плей-офф, но шансов мало — отставание от соперников уже перевалило 10 очков.

Оцениваем перспективы «снежных барсов» на место в топ-8 на Востоке.

Что может помочь «Барысу» пробиться в плей-офф

В регулярном чемпионате каждая команда играет по 68 матчей. В среднем для попадания в плей-офф нужно набрать 72 очка. Значит, чтобы зацепиться за топ-8 за оставшиеся игры необходимо набирать около 1.5 очка за игру.

Есть и другой вариант. Впереди у «Барыса» около 15 матчей с основными конкурентами — клубами, которые занимают места не выше 6-го в конференции Восток. Чтобы претендовать на плей-офф, очки нужно набирать в каждом из этих матчей, а большинство из них нужно выигрывать. Если это удастся сделать, команде может хватить меньшего количества баллов для попадания в плей-офф, так как эти очки «барсы» отберут у прямых конкурентов.

Однако эксперты Legalbet, предлагающие хоккейные прогнозы, сомневаются, что у казахстанцев это получится. Они слишком слабы в текущем сезоне. Достаточно посмотреть на результативность. «Барыс» — единственный клуб, в активе которого нет и 60 заброшенных шайб. В то время как топы КХЛ уже перешагнули планку в 100 точных ударов, «барсы» еле пробили 50.

Букмекеры также сомневаются в перспективах «Барыса» оказаться в топ-8 Восточной конференции. Выход в плей-офф они оценивают с коэффициентами от 15.00. Для сравнения, попадание одного из ближайших конкурентов, «Сибири», котируется от 1.65.

Что может помешать «Барысу»

«Барыс» неудачно начал сезон, проиграв 12 из 14 первых матчей. После этого команду покинул генеральный директор, а главного тренера перевели на роль помощника. Новым рулевым стал Галым Мамбеталиев, а генеральным директором — Нурлан Оразбаев.

Новое руководство решило перестроить команду и расторгло контракты со всеми иностранцами, оставив в «Барысе» только местных игроков. По мнению клуба, этот ход позволит молодым казахстанским хоккеистам набраться опыта. Однако молниеносных успехов ждать не стоит. Чтобы показывать уверенную игру, команде понадобится время. Ведь перестройка нацелена скорее на будущие сезоны, чем на нынешний.

Под руководством Галыма Мамбеталиева «Барыс» провёл уже больше 20 матчей. Почти 75% из них проиграны. Среднее количество набранных очков — 0,57 за матч. При сохранении такого темпа к концу сезона у астанинцев будет около 40 баллов в активе, чего явно не хватит для выхода в плей-офф. Например, в КХЛ-2023/2024 в ⅛ финала попадали команды, набиравшие в регулярке как минимум больше 1 очка за игру.