Археологи сделали важное открытие, исследовав гравированные таблички, найденные на Иберийском полуострове. Эти древние артефакты, украшенные геометрическими узорами, предположительно использовались для передачи информации о родственных связях и принадлежности к определенным кланам. Результаты работы опубликованы в журнале European Journal of Archaeology.

Таблички, размер которых не превышает ладони, покрыты зигзагами, треугольниками и горизонтальными линиями. Ученые полагают, что эти узоры могли возникнуть под влиянием древних традиций, таких как рисунки на одежде или телесная роспись. Главной гипотезой исследователей стало предположение, что таблички служили инструментом фиксации генеалогических данных, отражая родственные связи или расстояние до предков.

В рамках исследования специалисты проанализировали 657 табличек, уделяя внимание их дизайну, географическому распределению и связи с размерами захоронений. Особый интерес вызвало число горизонтальных регистров на артефактах, которые, по мнению ученых, играли важную роль в записи точной информации.

Одним из значительных открытий стала выявленная зависимость между количеством регистров и удаленностью от региона Алентежу, предполагаемого центра происхождения табличек. Чем дальше находился артефакт от этой территории, тем больше регистров он содержал. Это может свидетельствовать о постепенном увеличении числа поколений по мере их удаления от основного региона.

Дополнительное подтверждение гипотезы археологи нашли при анализе захоронений. В более крупных гробницах, которые, вероятно, принадлежали представителям элиты, таблички встречались чаще. Это указывает на их возможное использование для фиксации родословных богатых или знатных семей.

Открытие подчеркивает значимость этих артефактов для изучения древних культур и их социальной организации. Таблички предоставляют редкую возможность заглянуть в прошлое и понять, как древние народы фиксировали свои традиции и генеалогические связи.