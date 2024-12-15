Археологи из Турции заявили о возможном открытии, которое может изменить многовековые представления о месте захоронения Николая Чудотворца. По словам исследователей, обнаруженная гробница в городе Демре, на территории бывших Миров Ликийских, может принадлежать самому святому. Это открытие ставит под сомнение утверждения, что мощи святителя находятся в Италии. Пишут РИА Новости.

Работы в районе церкви Святого Николая велись десятилетиями, но только недавно археологам удалось найти крупное захоронение. Руководитель раскопок, доцент Эбру Фатма Финдик из Университета Мустафы Кемаля, рассказала, что в пристройке храма был обнаружен саркофаг из местного известняка, накрытый массивной крышкой. Хотя крышка слегка сдвинута, сам саркофаг не вскрыт, что дает ученым надежду на сохранность захоронения. Рядом нашли остатки глиняных ламп и кости животных, что указывает на религиозное значение этого места. Финдик надеется, что дальнейшие исследования принесут ответы, а возможно, даже надпись, подтверждающую, кому принадлежит могила.

Исторические данные подтверждают, что Николай Чудотворец был епископом Миров Ликийских в IV веке. После смерти в 343 году его похоронили в местной церкви, которая позже была перестроена по приказу византийского императора Юстиниана. Однако судьба мощей святителя оказалась предметом споров. Согласно общепринятой версии, в XI веке, во времена нашествия турок-сельджуков, итальянские купцы вывезли останки Николая в город Бари, спасая их от возможного уничтожения. Позже часть мощей оказалась в Венеции.

Итальянская версия, однако, подвергается сомнению со стороны турецких ученых. Они считают, что купцы могли ошибиться, забрав останки другого человека. В подтверждение своих слов они указывают, что первоначальное захоронение в храме оказалось пустым, а мощи, найденные итальянцами, могли принадлежать другому святому с похожим именем.

В 2017 году археологи с помощью георадаров обнаружили под алтарем древней церкви в Демре крупное помещение, предположительно арочную крипту, где могли покоиться мощи святителя. Вход в крипту закрыт массивной плитой с мозаикой, разрушение которой невозможно из-за ее исторической ценности. Турецкие ученые также нашли фреску с изображением Христа и греческой надписью «благодать», что может указывать на важность места.

Однако подтверждений тому, что гробница действительно принадлежит Николаю Чудотворцу, пока нет. Историки отмечают, что найденные в Италии мощи были изучены в середине XX века и, по мнению экспертов, принадлежат малоазийскому греку IV века. Тем не менее турецкие ученые продолжают настаивать на необходимости дополнительных исследований, утверждая, что ДНК-анализ, проведенный в Италии, был недостаточно точным.