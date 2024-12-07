Россия готовится усилить свои стратегические возможности на западе: новейшая ракетная система «Орешник», по словам экспертов, способна обеспечить быстрое поражение целей в Европе, особенно при размещении комплексов в Белоруссии. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, отметив, что дальность ракет достигает 5,5 тысяч километров, что охватывает всю территорию европейских государств.

По мнению специалиста, особое значение имеет вариант мобильных установок, которые, в отличие от шахтных комплексов, обладают высокой маневренностью. Это усложняет их обнаружение противником и обеспечивает дополнительную защиту. Он подчеркнул, что Белоруссия располагает значительными лесными массивами, которые можно использовать для маскировки таких систем. В случае с шахтными установками акцент делается на их защиту средствами ПВО, причем остаются возможными и варианты использования сохранившихся с советских времен шахт для ядерных ракет.

Размещение «Орешника» в Белоруссии, по словам эксперта, несет в себе стратегический сигнал не только странам Европы, но и ближайшим соседям, таким как Польша и Украина. Это должно охладить амбиции «горячих голов», стремящихся к дальнейшей эскалации.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» планируется поставлять как в российские войска, так и на вооружение белорусской армии. Такое сотрудничество между Москвой и Минском укрепляет общий оборонный потенциал Союзного государства и дает четкий сигнал странам, поддерживающим напряженность в регионе.