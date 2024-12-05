В ходе заседания Научного совета Российской академии наук по разделу «Науки о жизни» специалисты обсудили одну из самых актуальных проблем здравоохранения — ожирение. Участники собрания рассмотрели механизмы, приводящие к этому заболеванию, его последствия и влияние на развитие сопутствующих болезней, а также предложили пути решения проблемы.

По словам академика РАН Владимира Ивашкина, заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского, процесс ожирения можно сравнить с зависимостью, аналогичной наркомании. Он отметил, что у людей с ожирением часто развивается абстинентный синдром — стойкое желание потреблять углеводы, которое возникает после отказа от сладкого. Это явление сопровождается депрессией и значительными изменениями настроения, что указывает на сложность и многогранность этого заболевания.

Ивашкин подчеркнул, что ожирение — это не просто косметическая проблема, но и основная причина многих серьезных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, диабет, рак и болезнь Альцгеймера. В некоторых случаях избыточный вес может стать противопоказанием для проведения хирургических операций. Поэтому, по мнению ученого, необходимо комплексное лечение ожирения, включая использование препаратов, снижающих аппетит и массу тела. Кроме того, Ивашкин отметил важность внедрения образовательных программ по правильному питанию в детских учреждениях, что поможет предотвратить развитие заболевания на ранних этапах.

Директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова акцентировала внимание на особенностях жировой ткани, которая, по ее словам, обладает «памятью». Это означает, что при возврате к прежним условиям питания жировые клетки могут быстро восстанавливать прежний объем. Когда человек начинает худеть, мозг активирует гормон голода, что делает удержание от переедания крайне сложным. Шестакова пояснила, что жировая ткань «запоминает» прежние высококалорийные условия и, при малейших «напоминаниях», снова начинает накапливать жир.

Эти исследования подчеркивают, насколько сложна проблема ожирения и как важно разрабатывать не только препараты для лечения, но и новые методы профилактики, направленные на изменение пищевых привычек и образа жизни. Работы в этом направлении активно ведутся учеными по всему миру.