Регулярная ходьба может стать простым, но эффективным способом защиты от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии РКБ имени Семашко Батор Дониров. Он подчеркнул, что ежедневная физическая активность вносит огромный вклад в поддержание здоровья, улучшение общего состояния организма и профилактику опасных патологий.

По словам специалиста, оптимальная норма составляет 10 000 шагов в день. Такое количество движений активизирует работу капилляров в мышцах, которые «спят», когда человек находится в состоянии покоя. Во время ходьбы эти сосуды раскрываются, способствуя интенсивному обмену веществ. Дониров отметил, что при движении количество активных капилляров возрастает в 30 раз, что благоприятно сказывается на питании мышечной ткани, включая сердечную мышцу.

Ходьба также помогает снизить уровень сахара в крови и «плохого» холестерина. Это делает её полезной не только для общей профилактики, но и для людей, страдающих от облитерирующего атеросклероза. Это заболевание, при котором атеросклеротические бляшки в артериях нижних конечностей нарушают кровообращение, вызывая сильные боли, утрату трудоспособности и, в тяжелых случаях, приводя к гангрене. Регулярные прогулки способствуют процессу неоангиогенеза — образованию новых кровеносных сосудов, что помогает избежать ампутации конечностей и значительно улучшить качество жизни пациентов. «Мы всегда рекомендуем дозированную ходьбу своим пациентам», — добавил врач.

Кроме того, ходьба укрепляет иммунную систему. Во время физической активности увеличивается количество эритроцитов, лейкоцитов и лимфоцитов, которые играют ключевую роль в защите организма от инфекций. Чем больше человек двигается, тем сильнее его естественные защитные механизмы.

Батор Дониров напомнил, что риск сердечно-сосудистых катастроф возрастает после 40 лет, и профилактикой следует заниматься уже сейчас, независимо от возраста. «Жизнь одна, и важно прожить её здоровым, не тратя время и ресурсы на длительные лечения», — подытожил специалист.