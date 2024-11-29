Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на Западе испытывают глубокую неприязнь к президенту России Владимиру Путину, объясняя это его популярностью среди россиян. В своём комментарии, опубликованном в социальных сетях, он отметил, что Путин значительно превосходит западных лидеров по ряду ключевых качеств, включая стратегическое мышление и политическую компетентность.

Боуз подчеркнул, что популярность российского лидера внутри страны остаётся чрезвычайно высокой, что вызывает зависть и раздражение у представителей элит в США и Европе. По его словам, уровень доверия к Путину со стороны россиян достиг 80%, что существенно контрастирует с ситуацией в западных странах, где многие политики сталкиваются с низким рейтингом одобрения.

«Владимир Путин — это лидер, которому его народ доверяет больше, чем когда-либо прежде. И это только усиливает ненависть западной элиты к нему», — написал журналист, добавив, что уважение, которое россияне испытывают к своему президенту, подрывает позиции западных политиков, испытывающих дефицит народной поддержки.

Ранее Чей Боуз призывал к международному осознанию серьёзности высказываний Путина, касающихся права России на защиту своих интересов. Он выразил надежду, что мировые лидеры, включая представителей Великобритании, США и Франции, прислушаются к словам российского президента. Журналист также отметил необходимость избегать эскалации и сохранять здравый смысл в международных отношениях.