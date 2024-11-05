Ученые из Медицинского центра Langone при Нью-Йоркском университете заявили, что обнаружили свидетельства загробной жизни. Исследование, над которым работали на протяжении 30 лет, привлекло к участию более миллиона добровольцев, сообщает Daily Mail со ссылкой на профессора Сэма Парнию.

Парния отметил, что люди, находясь в ранней стадии смерти, словно вновь переживают эпизоды своей жизни, но уже с позиции постороннего наблюдателя. Обычно такие ощущения возникают в состоянии клинической смерти, когда мозг и сердце уже не работают. Но сознание в этот момент, как утверждают исследователи, не исчезает — наоборот, оно обостряется и словно выходит за рамки привычного восприятия. Люди ощущают, что могут оценивать происходящее с ними, даже когда врачи пытаются вернуть их к жизни.

Один из ярких примеров — история 43-летней женщины, которая после двух инсультов уверяла, что видела себя на небесах и заметила, как ее муж стоял над ее телом. Медикам удалось вернуть ее к жизни, и, по словам специалистов, такие истории имеют сходные черты у разных пациентов.

Американец Винсент Толман также пережил клиническую смерть, продлившуюся 45 минут. После возвращения к жизни он рассказывал, что «наблюдал все со стороны» и даже мог «считывать мысли» врачей, которые его спасали. Более того, он встретил духовного проводника, который не только рассказал ему об устройстве Вселенной, но и показал важные моменты его жизни, как хорошие, так и плохие.