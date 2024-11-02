Вопросы, касающиеся продажи алкоголя и ограничений на него, вновь оказались в центре общественного обсуждения.

На этот раз поводом стала инициатива губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, который предложил радикально сократить время продажи алкогольной продукции. Согласно законопроекту, представленному на рассмотрение местной думы, продажа алкоголя в будние дни будет ограничена всего двумя часами — с полудня до 14:00, тогда как в выходные дни алкоголь можно будет приобретать с 8 утра до 11 вечера.

Такое предложение сразу вызвало резонанс и привлекло внимание общественности и представителей власти, включая депутата Саратовской областной думы Вячеслава Калинина. В Саратове, где уже действует так называемый “полусухой закон”, который ограничивает продажу алкоголя с 10:00 до 22:00 и вводит полный запрет на несколько праздничных дней, обсуждают: стоит ли пойти дальше и ужесточить правила по примеру Вологды?

Позиции сторон: удар по алкоголизму или удар по бизнесу?

Георгий Филимонов обосновал свою инициативу тревожной статистикой: за последний год население Вологодской области сократилось на 7,5 тысяч человек, и основным фактором смертности мужчин трудоспособного возраста остаются заболевания, вызванные злоупотреблением алкоголем. На фоне роста числа алкомаркетов на каждом углу, губернатор считает необходимым ввести “щадящий, либеральный режим” продажи алкоголя, что позволит снизить уровень пьянства и, в конечном счете, улучшить общественное здоровье.

Однако многие, включая саратовского депутата Вячеслава Калинина, сомневаются в эффективности подобного подхода. Калинин назвал предложение непродуманным и популистским, подчеркнув, что такие меры лишь приведут к росту нелегального оборота алкоголя, что, в свою очередь, ударит по бизнесу и снизит налоговые отчисления в бюджет.

Он уверен: бороться нужно не с торговлей легальным алкоголем, а с алкоголизмом и контрафактом, ведь запреты зачастую имеют обратный эффект, подталкивая людей к поиску нелегальных и более опасных путей получения алкоголя.

Саратовцы о возможных ограничениях: опрос жителей

Съемочная группа TVSAR решила поинтересоваться мнением жителей Саратова относительно инициативы вологодских властей и перспектив ужесточения “полусухого закона” в своем регионе. Мнения разделились. Многие респонденты утверждают, что ужесточение правил продажи алкоголя не остановит людей, привыкших к регулярному его употреблению.

“Если нужно, найдут в любое время”, — утверждают участники опроса, напоминая о самогонных аппаратах, которые доступны в свободной продаже.

Противники ограничений также отмечали неудобства, связанные с существующими правилами:

“На праздники выпил, а с утра надо похмелиться и ждешь десяти. Не интересно”.

Однако были и те, кто поддержал инициативу, отметив рост числа алкомаркетов в городе и выразив обеспокоенность по поводу их доступности.

“Куда ни посмотришь — одни алкомаркеты. Не думаю, что это оздоровляет общество”, — заметил один из респондентов.

Полусухой закон: опыт Саратова и его результаты

В Саратовской области “полусухой закон” действует с 2013 года, и продажа спиртного разрешена с 10:00 до 22:00. Полный запрет на продажу алкоголя введен в такие дни, как Татьянин день, Последний звонок, День молодежи и День знаний. Тем не менее, несмотря на ограничения, в регионе наблюдается бум открытия новых алкомаркетов — число магазинов одной из известных сетей в этом году перевалило за 500. Это вызывает вопросы о том, насколько эффективны существующие меры и стоит ли идти по пути их дальнейшего ужесточения.

В то время как в Вологде настаивают на необходимости решительных действий для борьбы с алкоголизацией населения, многие эксперты и простые жители полагают, что запреты не решат проблему, а лишь усложнят жизнь добросовестным гражданам и предпринимателям. Возможно, более эффективным путем будет усиление контроля над качеством алкоголя и популяризация здорового образа жизни.