Жители Коломны сообщили о громких хлопках, напоминающих звуки взрывов, которые были слышны в районах Голутвина и Колычева. Некоторые горожане также отметили звучание сирен воздушной тревоги. Инцидент привлёк внимание местных жителей и стал обсуждаться в социальных сетях, рассказал телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Как сообщили в Министерстве обороны России, над территорией Московской области были уничтожены два беспилотных летательных аппарата силами противовоздушной обороны. Это произошло в рамках более масштабной операции по отражению атак украинских дронов. В течение нескольких часов, с 21:00 до 23:55 по московскому времени, российская ПВО ликвидировала 42 беспилотных аппарата самолётного типа, из которых 32 были уничтожены в воздушном пространстве Брянской области.

Уничтожение беспилотников в Подмосковье — не единичный случай. Ранее очевидцы уже сообщали о подобных происшествиях, описывая моменты работы систем ПВО. Министерство обороны подчеркивает, что действия ПВО направлены на защиту гражданского населения и критической инфраструктуры от угроз с воздуха.

Пока неизвестно, были ли повреждения на земле или пострадавшие в результате работы систем ПВО. Власти рекомендуют сохранять спокойствие и соблюдать инструкции служб безопасности. Напоминается, что в случае обнаружения подозрительных объектов необходимо немедленно сообщать об этом в правоохранительные органы.