История доколумбовой Мексики полна тайн и трагедий, и одной из самых печальных страниц стало массовое жертвоприношение детей богам дождя. Недавний анализ археологических данных связывает это мрачное событие с катастрофической засухой, охватившей бассейн Мексики в 1454 году.

По мнению археологов, мексиканцы, столкнувшись с невиданной засухой, принесли в жертву десятки детей, чтобы умилостивить бога дождя Тлалока и вернуть столь необходимую влагу.

Тайны храма Темпло Майор

История этой трагедии берет начало с раскопок, проведенных в 1980-1981 годах в рамках проекта “Темпло Майор”. Тогда археологи обнаружили останки 42 детей в так называемой “Жертве 48”.

Это ритуальное захоронение находилось в северо-западном секторе Темпло Майор — величественного храма в самом сердце Теночтитлана, посвященного Тлалоку.

Жертвы были украшены церемониальными нарядами, на шее каждого ребенка были ожерелья из драгоценных камней, а в рот была помещена зеленая бусина. Тела детей были намазаны синей краской, символизирующей воду. Вокруг них находились символические предметы, ассоциируемые с Тлалоком: миниатюрные сосуды, ракушки, кости птиц, копал и обсидиановые ножи.

Возраст жертв составлял от 2 до 7 лет, и все они страдали от различных заболеваний, в том числе от недоедания. Физический антрополог Хуан Альберто Роман Беррельеса проанализировал останки и выявил признаки поротической гиперостозы — заболевания костей, вызванного анемией и недостатком питания. Эти находки подтверждают тяжелое положение общества того времени, усугубленное нехваткой пищи и голодом, вызванным засухой.

Данные результаты были обсуждены Леонардо Лопесом Луханом, директором проекта “Темпло Майор” при Национальном институте антропологии и истории (INAH), а также другими учеными во время дискуссии на тему “Вода и жизнь” в Эль Колехио Националь.

Засуха и отчаяние: исторический контекст 1454 года

Засуха, продолжавшаяся с 1452 по 1454 годы, имела катастрофические последствия для мексиканского общества и сельского хозяйства.

Озеро Тескоко и окружающие сельскохозяйственные районы страдали от продолжительной засухи и нестабильных климатических условий, что привело к массовым неурожаям и острой нехватке продовольствия.

Этот природный катаклизм нашел отражение как в археологических записях, так и в письменных хрониках XVI века, в которых описываются попытки мексиканских правителей облегчить кризис путем перераспределения ресурсов из королевских амбаров и проведения массовых жертвоприношений.

Мексиканский год “це тохтли” (1 Кролик) стал символом особых трудностей. В ответ на это государство Мексики разрешило проведение ритуалов, направленных на умилостивление “тлалоцев” — божественных слуг Тлалока, которые, как считалось, контролировали дожди.

Жертвоприношение детей стало одним из самых отчаянных актов преданности, с помощью которого мексиканцы пытались вызвать дождь и прекратить страдания своего народа. Согласно историческим записям, мексиканцы даже обменивали порабощенных людей из других регионов для пополнения своих жертвенных приношений.

Роль жертвоприношений в мексиканском обществе

Мексиканцы глубоко почитали воду, дождь и сельскохозяйственное плодородие, что нашло отражение в их календаре. Девять из восемнадцати месяцев их сельскохозяйственного года включали церемонии, посвященные Тлалоку и другим богам дождя. Эти события часто завершались жертвоприношениями, в том числе детьми, которые, как верили мексиканцы, после смерти становились помощниками Тлалока в его деле по управлению дождем.

Однако затянувшаяся засуха оказалась слишком серьезным испытанием для механизмов адаптации общества, вызвав социальные и политические напряжения. По словам Леонардо Лопеса Лухана, в условиях продолжающейся засухи и сокращающихся запасов продовольствия власти Мексики прибегли к радикальным мерам, включая массовые жертвоприношения и открытие амбаров, чтобы предотвратить социальный коллапс.